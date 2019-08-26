Sivas'ta feci kaza! Traktör ikiye bölündü
Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:17
Ömer Faruk Kılıç (31) yönetimindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi girişindeki kavşakta, Karani Topaç'ın (61) kullandığı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Gizem Kılıç (29) yaralandı.
Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Topaç, Sivas'a sevk edildi.
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