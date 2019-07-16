Sivas'ta feci kaza! Tır ile cip çarpıştı Sivas'ta tır ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Erhan Önal yönetimindeki cip, Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında Eyüp Gökkaya'nın kullandığı tır ile çarpıştı. Devrilen cipteki sürücü ile aynı aileden Nezagül, Hasan (74) ve Hüsne Önal (68) araçta sıkıştı. Kurtarma ekiplerinin aracın tavanını keserek çıkarttığı yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan 4 gün önce aynı kavşakta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

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