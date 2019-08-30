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Sivas'ta feci kaza! Tır devrildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:31
Sivas'ta feci kaza! Tır devrildi

Kaza saat 06.30 sıralarında Sivas - Malatya karayolu Bostankaya köyü mevkiinde meydana geldi. A.A. idaresindeki tır Bostankaya köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

Kazada tır sürücü ve yolcu Ş.C. yaralandı. Tırda sıkışan yaralılar Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

Yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:31
  1. Bostankaya köyü
  2. Sivas - Malatya karayolu
  3. tır
  4. Sivas'ın Ulaş ilçesi

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