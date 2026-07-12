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Yerel Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı!
Yerel

Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı!

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Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı!

Sivas-Ankara kara yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

E.Y. (19) yönetimindeki 34 Z 1833 plakalı otomobil Sivas-Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı Adliye Kavşağı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.K. (17) ve E.P. (18) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

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