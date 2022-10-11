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Yerel Sivas'ta feci kaza: 4 kişi yaralandı
Yerel

Sivas'ta feci kaza: 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 01:35:00 -

S.K. (46) yönetimindeki 38 AN 318 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Pınarbaşı Kavşağı'nda karşı yönden gelen V.K. (35) idarisindeki 01 Y 1656 plakalı otomobille çarpıştı. Bu arada C.E. (27) yönetimindeki 58 ADL 882 plakalı otomobil de V.K'nin aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü V.K. ile hafif ticari araçta bulunan S.T. (45), N.T. (42) ve H.T. (39) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hafif ticari araçta bulunanların, yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere Kars'a gittikleri öğrenildi.

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