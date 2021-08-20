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Yerel Sivas'ta feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Yerel

Sivas'ta feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 17:36:00 -
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ulaş ilçesinde Küpeli-Kurtoğlu köy yolunda meydana geldi. E.A. (41) yönetimindeki 34 E 2576 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 20 metre yükseklikten şarampole uçarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan G.A. (66) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile P.A. (33), E.Ş. (6), M.F.A. (15) ve O.A. (11) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sevk edildi.

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