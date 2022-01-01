  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sivas'ta faciadan dönüldü! 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Yerel

Sivas'ta faciadan dönüldü! 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Sivas'ta adeta faciadan dönüldü. Merkeze bağlı Akçahan köyü yakınlarında hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 13:11:00 -
Sivas'ta faciadan dönüldü! 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Talip Yılmaz idaresindeki 58 ACN 988 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Akçahan köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile eşi Ayşe, annesi Fadime, çocukları Ömer Halis, Mehmet ve Ahmet Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay