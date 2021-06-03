Sivas'ta facia! Çok sayıda ölü var
Sivas'ın Gölova ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.
Sivas Valisi Salih Ayhan, "Gölova ilçesinde 2 araç çarpıştı. İlk belirlemelere 9 kişi hayatını kaybetti." açıklamasını yaptı.
Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçlarda bulunan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.