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Yerel Sivas'ta ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
Yerel

Sivas'ta ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Sivas'ın Divriği ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişinin yardımına karla mücadele, sağlık ve jandarma ekipleri yetişti.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 08:44:00 -
Sivas'ta ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

İlçeye bağlı Bayırlı köyünde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan 62 yaşındaki Hasan Fırat, fenalaşınca köy muhtarı Hıdır Çınar, 112 acil ekiplerinden yardım talep etti.

İlçe Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı.

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat, tedavi altına alındı.

 

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