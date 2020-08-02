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Aktüel

Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etler yol kenarına döküldü

Yeniakit Publisher
2020-08-02 12:07:49 -
Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etler yol kenarına döküldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde dorse kapağı açılan tırdaki tonlarca karkas et, yol kenarına döküldü.

Kenan Temiz yönetimindeki 68 AAU 571 plakalı tır, Sivas-Malatya kara yolunda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada tırın dorse kapağı açıldı.

Dorsede yüklü tonlarca karkas et yola döküldü. Etler toplanıp temizlendikten sonra iş makinesi yardımıyla başka araca yüklendi.

Etlerin, Mehmetçik Vakfına ait olduğu ve Malatya'dan Kocaeli'ne götürüldüğü öğrenildi.

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