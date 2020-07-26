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Aktüel

Sivas'ta doğal gaz borusu patladı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:08:46 -
Sivas'ta doğal gaz borusu patladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta altyapı çalışması sırasında patlayan doğal gaz borusuna ekipler müdahale etti.

Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde, Sivas Belediyesinin altyapı işini yürüten taşeron firmaya ait iş makinesi doğal gaz borusuna zarar verdi.

Görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis trafiği kesti, doğal gaz ekipleri de hatta gaz akışı sağlayan vanayı kapattı. Bölgede yoğun gaz kokusu oluşurken, vatandaşların caddeye girişine izin verilmedi.

Hattaki hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Aynı bölgede önceki gün de çalışma sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği öğrenildi.

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