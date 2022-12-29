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Spor Sivas'ta bu pozisyona bakın hakem ne dedi!
Spor

Sivas'ta bu pozisyona bakın hakem ne dedi!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanında 2-1 kazanmasını bildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 20:07:00 -
Sivas'ta bu pozisyona bakın hakem ne dedi!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanında 2-1 kazanmasını bildi.

Sarı - kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını Dries Mertens'in attığı golle 1-0 önde kapattı. 45 dakikanın sonuna doğru gelinirken, Sacha Boey ile Fredrik Ulvestad arasında yaşanan pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Rakip takım taraftarları, Boey'in müdahalesi sonrasında hakem Erkan Özdamar'a tepki gösterdi.

Tartışmalı kararlaran maça damga vurduğu maçta, 45 dakikanın sonuna gelinirken, yaşanan pozisyon sosyal medyada tartışıldı.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Galatasaraylı Sacha Boey ile Sivassporlu Fredrik Ulvestad, ikili mücadeleye girdi. Ulvestad'ın kafasıyla müdahale etmek istediği topa Boey, ayağıyla vurmak istedi. O sırada Sacha Boey, ayağının tabanıyla rakibinin kafasına vurdu ve Ulvestad yerde kaldı.

Hakem Erkan Özdamar; Sacha Boey'i sarı kartla cezalandırırken, Ulvestad'ın tedavisi saha içinde uzun bir süre gerçekleştirildi.

KIRMIZI KART İTİRAZLARI

Bu pozisyon sonrasında sosyal medyadaki bazı futbolseverler, Boey'in kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini iddia etti.

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Yorumlar

Arif

Yine ucuz ve futbolumuza zarar veren cok bilmislikler iyi giden takimlari yalan yanlis haberlerle gazete cok bilmis yazarlarin mikserlikleri ve sacma sapan yorumlarla insanlari etkialtina almalar ayyukta yazik gercekten cok yazik
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