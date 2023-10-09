Sivas’ta Bölgenin en büyük kervansarayı restore edilecek

Alacahan köyünde bulunan ve mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken tarihi kervansaray, restore edilecek.

12.5 asırlık Selçuklu yadigârı

Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat tarafından 1150-1180 yıllarında yaptırılan kervansaray, han, cami ve surlardan oluşuyor. İsmini ise siyah ve beyaz taşların oluşturduğu alaca görünümünden alıyor. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi kervansaray, geçtiğimiz hafta yeniden restorasyona alındı. Restorasyon ile ilgili bilgiler veren Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, şunları anlattı: “Alacahan Kervansarayı, Genel Müdürümüzün acil el atılması gereken eserler arasında gördüğü için projelendirdikten sonra restorasyona alıyoruz. Çatısında akmalar var, kurşunların tokmaklanması dediğimiz işlemin yapılması lazım. İçerisinde nemden dolayı sıkıntılar var, o nemin giderilmesi lazım. Derz ile boşlukların doldurulması lazım.”

Tarihî İpek Yolu güzergâhında

Kervansarayın İpek Yolu üzerinde bulunduğunu belirten Karaca, şuyle devam etti: “Bunun gibi çalışmalar için Kangal Alacahan Kervansarayı’na el atmış durumdayız. Restorasyon için geçen hafta start verildi. Bölge içerisindeki en büyük hanlardan birisi olan bu kervansaraya farklı bir fonksiyon verilmeli. İpek Yolu üzerinde bulunan bu han büyük görevler icra etmiş. Ona güzel bir fonksiyon verilmeli.”