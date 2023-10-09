  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kassam Tugayları'ndan dünyaya insanlık dersi!

Türkiye'ye petrol akışını kesen Arap ülkesi resmen ayak diretiyor! 'Basından duyduk' diyerek açıkladılar

Çin ülkesi inşa etti: Dünyanın en büyük gemisi 'Türkiye', 30 Ekim’de Asyaport Limanı’na Türkiye'ye geliyor

30'dan fazla ülke Bayraktar TB2 SİHA aldı! Dibimizdeki ülke ise gidip Çin'in kapısını çaldı, İHA alacaklar

ABD'den çarpıcı Mısır iddiası!

Noyan'dan tehdit gibi açıklama... Münferit olayların faturasını hastalarımıza kesemezsiniz: Bir gün hepiniz doktorsuz kalacaksınız

Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates gözünü bu kez o kaleye dikti

Libya'da savaş mı çıktı? Dünyaya kötü haberi duyurdu

Terör devleti İsrail'den bir alçaklık daha: Bunu duyduğunuza inanamayacaksınız!

Ehliyet sahipleri artık karar verildi! Sürpriz gelişme: Ehliyet almak için yaş düştü! Hangi araç için geçerli?
Kültür - Sanat Sivas’ta Bölgenin en büyük kervansarayı restore edilecek
Kültür - Sanat

Sivas’ta Bölgenin en büyük kervansarayı restore edilecek

Yeniakit Publisher
2023-10-09 20:45:00 -
Sivas’ta Bölgenin en büyük kervansarayı restore edilecek

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyük hanlarından birisi olarak adlandırılan Alacahan Kervansarayı’nda restorasyon çalışmaları başladı.

Alacahan köyünde bulunan ve mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken tarihi kervansaray, restore edilecek.

12.5 asırlık Selçuklu yadigârı

Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat tarafından 1150-1180 yıllarında yaptırılan kervansaray, han, cami ve surlardan oluşuyor. İsmini ise siyah ve beyaz taşların oluşturduğu alaca görünümünden alıyor. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi kervansaray, geçtiğimiz hafta yeniden restorasyona alındı. Restorasyon ile ilgili bilgiler veren Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, şunları anlattı: “Alacahan Kervansarayı, Genel Müdürümüzün acil el atılması gereken eserler arasında gördüğü için projelendirdikten sonra restorasyona alıyoruz. Çatısında akmalar var, kurşunların tokmaklanması dediğimiz işlemin yapılması lazım. İçerisinde nemden dolayı sıkıntılar var, o nemin giderilmesi lazım. Derz ile boşlukların doldurulması lazım.”

Tarihî İpek Yolu güzergâhında

Kervansarayın İpek Yolu üzerinde bulunduğunu belirten Karaca, şuyle devam etti: “Bunun gibi çalışmalar için Kangal Alacahan Kervansarayı’na el atmış durumdayız. Restorasyon için geçen hafta start verildi. Bölge içerisindeki en büyük hanlardan birisi olan bu kervansaraya farklı bir fonksiyon verilmeli. İpek Yolu üzerinde bulunan bu han büyük görevler icra etmiş. Ona güzel bir fonksiyon verilmeli.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23