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Aktüel

Sivas'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:35:48 -
Sivas'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

F.A. (65), İnönü Mahallesi Karanfil Sokak'taki evlerinde, eşi M.A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, tabancayla eşine ateş açtı. M.A, olay yerinde hayatını kaybetti.

F.A, evinin yanında bulunan market görevlilerine polisi aratarak gelen ekibe teslim oldu.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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