Sivas'ta 7 kaçak göçmen yakalandı Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları, Suriyeli sürücünün kullandığı bir otomobilde kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, yurda kaçak girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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