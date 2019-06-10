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Sivas'ta 5 kişiyi öldüren sanığa ceza yağmuru!

Sivas’ta, bir aileden 5 kişiyi öldüren sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ve 8 yıl hapis cezası verildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
Sivas'ta 5 kişiyi öldüren sanığa ceza yağmuru!

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçen yıl, 3'ü evlenmek istediğini ileri sürdüğü kızın ailesinden 5 kişiyi öldüren sanık, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Fırat Yurdakul (28) tutuklu bulunduğu TrabzonBeşikdüzüT Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ne (SEGBİS) bağlanarak katıldı.

Duruşmada, maktullerin bazı yakınları ile avukatları da hazır bulundu.

Özür diledi

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık Fırat Yurdakul, cinayetleri bilerek ve isteyerek işlemediğini öne sürerek, "Yaptığımdan ötürü son derece pişmanım. Sürekli vicdan azabı yaşıyorum. Maktullerin ailelerinden de özür dilerim." dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, Yurdakul'u, maktul Tarık E'ye yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktuller İbrahim E. ve Cennet E'ye yönelik "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktuller Celal K. ve oğlu Oğuz Taylan K'ye yönelik "kasten öldürme" suçlarından 2 kez müebbet hapis ve "nitelikli hırsızlık" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi de uygulamadı.

Olay

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 21 Mart 2018'de Fırat Yurdakul, evlenmek istediğini öne sürdüğü P.E. (35) ile babası Tarık (50), dedesi İbrahim (74) ve babaannesi Cennet E. (72) ile köydeki bakkal dükkanında Celal (68) ve oğlu Taylan K'yi (33) öldürmüş, gasbettiği araçla kaçarken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
  1. Kahramanmaraş
  2. Sivas
  3. Şarkışla
  4. Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. Trabzon
  6. Beşikdüzü
  7. T Tipi Kapalı Cezaevi

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