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Yerel Sivas'ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı
Yerel

Sivas'ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı dolayısıyla 24 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 09:41:00 -
Sivas'ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte yağışın başlamasından bu yana 637 köy yolunu tekrar ulaşıma açan ekiplerin, kapalı yollardaki karla mücadelesi devam ediyor.

Öte yandan kar yağışı şehir merkezinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bazı kısımları kısmen buzla kaplandı.

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