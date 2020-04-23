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Aktüel

Sivas'ta 23 Nisan konvoyu renkli görüntüler oluşturdu

Valiliğin talimatıyla balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen kamyonun öncülüğündeki konvoy, şehir turu attı

2020-04-23 12:26:05 -
Sivas'ta 23 Nisan konvoyu renkli görüntüler oluşturdu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süslenen kamyonun öncülüğündeki konvoy, mahalle mahalle gezerek çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatıyla bir kamyon, balonlar ve Türk bayraklarıyla süslendi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli araçlar da bayrak ve balonlarla süslenerek kamyon öncülüğünde konvoy oluşturuldu.

Marşlar eşliğinde mahalle mahalle gezen kamyonun kasasındaki Nasrettin Hoca ve Keloğlan karakterleri, evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından el sallayan vatandaşların bayramlarını kutladı.

Şehir turu atan konvoy, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Evlerini Türk bayrağı ve balonlarla süsleyen vatandaşlar ve çocuklar da konvoya el sallayarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

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