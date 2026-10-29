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Spor Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Spor

Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

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Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Sivasspor’da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrılmıştı. Yiğidolar, Çağdaş Çavuş ile anlaştığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrılmasının ardından Çağdaş Çavuş ile anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik adamla sezonu sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş’a Sivasspor’umuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadesine yer verildi.

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