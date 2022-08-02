  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
Spor

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Türkiye’yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek DG Sivasspor’un muhtemel rakibi yarın belli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 08:06:00 -
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde saat 14.00'te düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Avrupa arenasında yoluna, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23