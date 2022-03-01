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Spor Sivasspor'un kupada konuğu Fatih Karagümrük
Spor

Sivasspor'un kupada konuğu Fatih Karagümrük

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 10:28:00 -
Sivasspor'un kupada konuğu Fatih Karagümrük

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, rakibi MKE Ankaragücü'nü iç sahada 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmiş, bu turda da deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenip çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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