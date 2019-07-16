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Sivasspor'un Bolu kampı

- Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Hakan Arslan:"Bu sezon ilk 6'nın içinde olacağımızı düşünüyorum"

16 Temmuz 2019 Salı 19:32
Sivasspor'un Bolu kampı


BOLU (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, yaptıkları kaliteli transferlerle yeni sezonda ilk altının içinde yer alacaklarını söyledi.

Hakan, Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp çalışmalarına devam eden Sivas ekibinin akşam antrenmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kampın oldukça faydalı geçtiğini belirtti.

Bazen çift bazen de 3 antrenmana çıktıklarını anlatan Hakan Arslan, takımın kadrosunun henüz oluşmadığını dile getirerek, "Geçen yıldan aramızda olmayan birçok arkadaşımız var. Yeni yapılanma içerisine girdik. Sivasspor adına yeni bir oluşum var. Bu oluşumdan kuvvetli çıkacağımızı düşünüyorum. Aramıza katılacak arkadaşlarla da güçlü bir Sivasspor olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Hakan, kampın son gününde Yeni Malatyaspor'la hazırlık maçı oynayacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İkinci etapta da Hollanda kampımız var. Orada daha fazla maç yapma şansımız olacak. 3 hazırlık maçımız var. Hollanda kampından sonra da tam anlamıyla hazır bir Sivasspor olacak. Rıza hocanın bulunduğu takımlarda her zaman hedef olur. Hedefi takımlar, oyuncular ve hoca belirler. Kaliteli transferlerle bu sezon ilk 6'nın içinde olacağımızı düşünüyorum."


- Yeni sezon hazırlıkları

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasıyla devam eden idmanda, son olarak ikişerli grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Sivas ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 19:32
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