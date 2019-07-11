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Sivasspor'un Bolu kampı

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
Sivasspor'un Bolu kampı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa devam eden kırmızı-beyazlı ekip, 6. günde sabah ve öğlen çalıştı.

Sabah erken saatlerde kamp otelinin sahasında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, öğlen ise sahada çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

İdmanda kaleciler Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa ve Muammer Yıldırım kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
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