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Spor Sivasspor'dan "Bilgisayarım ve Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle" projesine 1058 tablet desteği
Spor

Sivasspor'dan "Bilgisayarım ve Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle" projesine 1058 tablet desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-22 19:44:16 -
Sivasspor'dan "Bilgisayarım ve Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle" projesine 1058 tablet desteği

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, "Bilgisayarım ve Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle" projesine 1058 tablet desteği sağlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, maddi imkansızlıklar sebebiyle derslerini takip etmekte güçlük çeken öğrencilere destekte bulunacak.

Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulu'nun, "Bilgisayarım ve Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle" projesine 1058 tablet ile destek sağlama kararı aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EBA Destek Noktası'na erişim imkanı bulunmayan ve maddi imkansızlıklar sebebiyle derslerini takip etmekte güçlük çeken minik Yiğidolarımızın yanındayız. Pandemi süreci öncesinde küçük bedenleri ve kocaman yürekleri ile Demir Grup Sivasspor'umuzu tribünde yalnız bırakmayan minik Yiğidolarımızın eğitim hayatını biz de destekliyoruz. Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulu olarak 'Bilgisayarım ve Tabletim Elimde, Öğretmenim Benimle' projesine 1058 tablet desteği sağlıyoruz."

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