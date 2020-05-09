Sivasspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Beşiktaş Kulübü’nün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş” ifadelerine yer verildi.