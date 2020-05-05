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Spor

Sivasspor’dan Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor, bir futbolcusunda korona virüs tespit edilen MKE Aankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:34:21 -
Sivasspor’dan Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor, bir futbolcusunda korona virüs tespit edilen MKE Aankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Sivasspor’dan, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü’ne geçmiş olsun mesajı geldi. Sivas temsilcisinden yapılan açıklamada, “MKE Ankaragücü sporcularına yapılan Kovid-19 testinde bir sporcuda testin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ankaragücü Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sporcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


MKE Ankaragücü korona virüs teşhisi konulan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını duyurmuştu.

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