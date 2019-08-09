Sivasspor'da transfer - Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı



SİVAS (AA) - Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Portekiz'in Porto takımından 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Fernando Andrade'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya vardı. Forvet arkası ve orta sahanın solunda görev yapan Fernando Andrade, kariyerinde çıktığı 166 maçta 41 gol attı.

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