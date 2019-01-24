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Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

- Sivas Valisi Salih Ayhan, antrenmanı izleyip futbolculara baklava ikram etti

24 Ocak 2019 Perşembe 16:46
Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maç oynadı.

Antrenmanı izleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, futbolculara baklava ikram etti. Gönlünün sürekli Sivasspor ile olduğunu belirten Ayhan, maddi ve manevi olarak her zaman kırmızı-beyazlı ekibin yanında olduklarını söyledi. Gizli ve özel bir Sivasspor hayranı olduğunu dile getiren Ayhan, "Sadece Vali olarak değil, vatandaş olarak da Sivasspor hayranıyım." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğunu anımsatan Vali Ayhan, bu maçı bir kaza olarak gördüğünü kaydetti.

Ayhan, Sivasspor'a hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmada başarı diledi.

Öte yandan, kentteki özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan engelliler de antrenmanı izledi.

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ile yöneticiler Faruk Taşseten ve Uğur Akkuş da tesislerde konuklarla ilgilendi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:46
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