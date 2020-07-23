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Spor

Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 19:56:27 -
Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara 13. kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize ve tüm personelimize yapılan on üçüncü Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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