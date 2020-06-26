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Spor

Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:21:27 -
Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yedinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan yedinci Kovid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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