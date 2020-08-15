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Spor

Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları

Kırmızı-beyazlı kulüp, Demir Grup ve Marmara Group ile birer yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: - "Ekonomik olarak zor geçilen bir dönemde, sponsorlarımız tarafından destek görmeye devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:48:27 -
Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Demir Grup ve Marmara Group ile birer yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Demir ve Marmara Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Bağce katıldı.

İmza töreninde konuşan Otyakmaz, Sivasspor için gurur duyulacak bir gün yaşadıklarını belirterek, "Ekonomik olarak zor geçilen bir dönemde, sponsorlarımız tarafından destek görmeye devam ediyoruz. Bu bizler için gurur verici bir olay. Çok zor günlerimizde dahi Demir İnşaat'ın bizleri yalnız bırakmamış olması bizler için çok sevindirici. 3 yıldır vermiş olduğu destek neticesinde takımımız bu sene ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Demir Grup ve Marmara Group'a vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sivas'ın marka değerini muhafaza etmenin herkesin görevi olduğunu belirten Vali Salih Ayhan da "Bu anlamlı günde sponsorluk anlaşmasında Sivasspor'u temsil eden ve etrafında kenetlenen herkes burada. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de hakikaten güzel başarılar, güzel hikayeler yazıldı. Sivasspor sezon başında arzu ettiğimizden daha yüksek performans göstererek Avrupa yolunu açtı. Bu da Sivas için ayrı bir heyecan oluşturdu. Yönetim istikrarı, inanmışlık, adanmışlık, etrafında kenetlenme var." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Sivasspor Süper Lig'e çıktığı günden itibaren şehrimize büyük bir heyecan yaşatan, şehrimizin tanıtımına, ekonomisine sosyal hayatına her açıdan büyük katkı sağlayan bir değerimizdir. Sivas'a sahip çıkan iş adamlarınızın desteği ile inşallah çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu sene Avrupa'da inşallah 'Yiğidolar'a yakışan bir performans ile hem şehrimizi hem ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Sponsor firmaların yönetim kurulu başkanları Hamit Demir ile Mehmet Akif Bağce de yapılan anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmaları imzalandı.

Sponsorluk anlaşmaları kapsamında Demir Grup'un isim sponsorluğu bu yıl da devam edecek, ayrıca maç formalarında göğüs ve sırt bölgelerinde firmaya ait şirketlerin reklamları yer alacak. Marmara Group'un anlaşması ise maç forması kol reklamını kapsıyor.

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