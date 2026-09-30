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Dağların şifa deposu köylülerin yüzünü güldürdü! Her derde deva...

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Dağların şifa deposu köylülerin yüzünü güldürdü! Her derde deva...

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyünde, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen alıç meyvesinin hasat dönemi başladı.

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Foto - Dağların şifa deposu köylülerin yüzünü güldürdü! Her derde deva...

Yozgat genelinde kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen alıç, Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyü sakinleri için besin deposu oldu. Dağlık ve kayalık arazilerin yolunu tutan köylüler, sarı veya kırmızı renkleriyle dalları süsleyen alıçları özenle topluyor.

#2
Foto - Dağların şifa deposu köylülerin yüzünü güldürdü! Her derde deva...

Eylül ve kasım aylarında olgunlaşan alıç, taze tüketimin yanı sıra marmelat, reçel ve sirke yapımında kullanılıyor. Antioksidan içeriğiyle kalp-damar sağlığını koruyan, tansiyonu dengeleyen vücuttaki zararlı toksinleri temizleyen, sindirim ve sinir sistemini rahatlatan bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

#3
Foto - Dağların şifa deposu köylülerin yüzünü güldürdü! Her derde deva...

Boğazcumafakılı köyü sakinleri, alıç toplamanın zorlu bir süreç olduğunu ancak doğanın kendilerine sunduğu bu cömert ikramı değerlendirmekten mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Kayalık ve çalı çırpı ile kaplı arazilerde saatlerce süren mesai sonrası toplanan ürünler, ayıklandıktan sonra kışlık hazırlıklar için evlerin yolunu tutuyor.

#4
Foto - Dağların şifa deposu köylülerin yüzünü güldürdü! Her derde deva...

Köy sakinlerinden Yusuf Doğançay eylül-ekim aylarında gününün boş kalan kısmını alıç toplayarak geçirdiğini söyledi. Doğançay, "Köyümüzde eylül-ekim ayı gibi alıç sezonu oluyor. Köyümüzün üst kısmında alıç olmuş. Toplayıp götürüp evde yiyoruz. Ticaret yapmıyoruz, kendimiz yiyoruz. Alıcın faydalarını son zamanlarda öğrendik. Kalp sağlığına, sindirim sistemine, bağışıklığı güçlendirmeye faydaları oluyor. Sağlığa iyi geldiği için topluyoruz yiyoruz. Alıcın sirkesi de oluyor. Sirkesi olduğunu öğrendikten sonra alıcı daha fazla toplamaya başladık" dedi.

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