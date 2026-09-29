Odine hisselerinde 15 milyar liralık vurgun iddiası! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre,

Sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemlerle bilinen Cengiz Avcı, özellikle Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarında yaptığı işlemlerle öne çıkmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarında, Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi bulunmaktadır.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile yakın arkadaşlık ilişkisi bulunduğu belirtilen Cengiz Avcı’nın, son bir yıllık dönemde yalnızca ODINE hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı tespit edilmiştir. Söz konusu kazancın yaklaşık 12 milyar TL’lik bölümünün aynı dönem içerisinde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlenmiştir.

Avcı’nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

Aynı soruşturma kapsamında Avcı’nın mal varlığı hakkında da tedbir kararı verilmiş; banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma tedbiri uygulanmıştır.