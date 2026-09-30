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Temelleri dualarla atıldı: Kozan’a yeni taziye evi ve Kur’an kursu geliyor

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Temelleri dualarla atıldı: Kozan’a yeni taziye evi ve Kur’an kursu geliyor

Adana’da Kozan Belediyesi öncülüğünde hayırsever iş insanları tarafından yapılacak olan taziye evi ve Kur’an kursunun temeli dualarla atıldı. lçe Müftüsü Mustafa Kaya, ilçeye kazandırılacak taziye evi ve Kur’an kursunun önemli bir hizmet olduğunu belirterek hayır işlerinde yarışmanın önemine dikkat çekti.

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Foto - Temelleri dualarla atıldı: Kozan’a yeni taziye evi ve Kur’an kursu geliyor

Kozan’da ilçe belediyesi öncülüğünde hayırsever iş insanları tarafından taziye evi ve Kur’an kursu yapılıyor. Karacaoğlan Mahallesi’nde Kozan Belediyesi’ne ait arsa üzerinde yapılacak taziye evi ve Kur’an kursunun tüm masrafları hayırsever iş insanları tarafından karşılanacak. Yapının tamamlanmasıyla birlikte Kozan ikinci taziye evine kavuşacak.

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Foto - Temelleri dualarla atıldı: Kozan’a yeni taziye evi ve Kur’an kursu geliyor

Memleketimize kalıcı bir eser kazandırmanın huzurunu yaşıyoruz" Hayırsever iş insanları Turgay Bozkurt ve Salih Dilcioğlu törende yaptıkları konuşmada, "Acılar paylaşıldıkça hafifler. Memleketimize kalıcı bir eser kazandırmanın ve hemşehrilerimizin hayır duasını almanın huzurunu yaşıyoruz" dedi.

#3
Foto - Temelleri dualarla atıldı: Kozan’a yeni taziye evi ve Kur’an kursu geliyor

"Kazancını halkıyla paylaşan hayırseverlerimiz çok özel bir iş yapıyor"

#4
Foto - Temelleri dualarla atıldı: Kozan’a yeni taziye evi ve Kur’an kursu geliyor

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Foto - Temelleri dualarla atıldı: Kozan’a yeni taziye evi ve Kur’an kursu geliyor

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise ilçeye hizmet noktasında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gidiyoruz, şehadet getiriyoruz, zekat veriyoruz. Bunun haricinde bir fazla, bir tık fazla gelirimiz var ise sadaka da veriyoruz. Bu dönemde günümüz coğrafyasında en zor eda edilen ibadetlerden bir tanesi de bu sadaka ve zekat meselesi. Bu işin en güzel tarafı da bu. İşte o yüzden benden önce buraya çıkan Turgay kardeşim ve Salih kardeşim hakikaten özel bir iş yaptılar. Kazancını halkıyla paylaşan hayırseverlerimiz çok özel bir iş yapıyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle Kozan’ımıza bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve hayırseverlerin katılımıyla butona basılarak taziye evi ve Kur’an kursunun temeli atıldı.

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