Temelleri dualarla atıldı: Kozan’a yeni taziye evi ve Kur’an kursu geliyor

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise ilçeye hizmet noktasında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gidiyoruz, şehadet getiriyoruz, zekat veriyoruz. Bunun haricinde bir fazla, bir tık fazla gelirimiz var ise sadaka da veriyoruz. Bu dönemde günümüz coğrafyasında en zor eda edilen ibadetlerden bir tanesi de bu sadaka ve zekat meselesi. Bu işin en güzel tarafı da bu. İşte o yüzden benden önce buraya çıkan Turgay kardeşim ve Salih kardeşim hakikaten özel bir iş yaptılar. Kazancını halkıyla paylaşan hayırseverlerimiz çok özel bir iş yapıyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle Kozan’ımıza bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve hayırseverlerin katılımıyla butona basılarak taziye evi ve Kur’an kursunun temeli atıldı.