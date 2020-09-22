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Spor Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı
Spor

Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 20:29:11 -
Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından 1 gün izin verilen kırmızı-beyazlı futbolcular kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla start aldı.

Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı.

Futbolcular son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

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