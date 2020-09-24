  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
Spor

Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:03:53 -
Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye askeri tehditte bulundular! Küstah sözler
Dünya

Türkiye'ye askeri tehditte bulundular! Küstah sözler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Çinli şirketler ile yakın ilişkileri kurması durumunda Türkiye-ABD askeri ortaklıklarının zara..
İstanbul'da şiddetli deprem!
Gündem

İstanbul'da şiddetli deprem!

İstanbul ve çevre illerde hissedilen saat 16:38 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yerin 12.9 km altında meydana gel..
Koç’tan pisliğini örtbas etme çabası!
Gündem

Koç’tan pisliğini örtbas etme çabası!

Bünyesinde maden faaliyetleri yürüten firmanın Sivas’ta vatandaşa zehirli su içirdiği skandalı patlak veren Koç Holding'in CEO’su Levent Çak..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı