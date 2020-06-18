  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için yarıştığı Mert Hakan Yandaş'tan Sivasspor'a kötü haber geldi. Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Sivasspor'un yıldızı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:32:00 -

Transferde adı devlerle anılan Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u 1-0 yenerek 3. sıraya tırmanan Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş'tan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Denizlispor mücadelesinde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen yıldız ismin, Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Çalımbay, kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mert Hakan ve Hakan Arslan yok

"Buradaki tek sıkıntı, sakatlarımızın fazla olması. Büyük ihtimalle Mert Hakan Yandaş oynamayacak, Hakan Arslan oynayamayacak, Fernando Andrade'nin, Mustapha Yatabare'nin ve Ziya Erdal'ın durumları belli değil. Emre Kılınç ise cezalı. O yüzden de kadro sıkıntımız var. Konyaspor maçında elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterip, puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı