  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:37:02 -
Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı