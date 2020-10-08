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Spor Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:19:10 -
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç ve orta şut çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada Demir Grup Sivasspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından gerçekleştirilecek Başkent Kupası'nda 10 Ekim Cumartesi günü Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın öğleden sonra bu maç için Ankara'ya gidecek.


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