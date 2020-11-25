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Spor Sivasspor'da Karabağ maçı öncesi büyük şok! 9 isim olmayacak
Spor

Sivasspor'da Karabağ maçı öncesi büyük şok! 9 isim olmayacak

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I grubu 4. maçında Karabağ ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılarda 9 eksik bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:03:00 -
Sivasspor'da Karabağ maçı öncesi büyük şok! 9 isim olmayacak

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I grubu 4. haftasında yarın oynayacağı Karabağ maçı hazırlıklarını bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idman, ısınma ile başladı. Top kapma yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Karabağ maçının taktiği üzerinde durdu.

Korona virüse yakalanan 8 futbolcunun yanı sıra sakatlığı bulunan 1 futbolcu olmak üzere toplam 9 oyuncu antrenmana katılmadı.

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