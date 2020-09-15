  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi başladı
Spor

Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 20:03:45 -
Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip 2 günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak antrenman gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanda Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr da yer alırken, Faslı futbolcu yeni sezonda 76 numaralı formayı giyecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Laikçi ayyaş kafadan yeni rezalet! Kadehleri kaldırıp İslam ile alay ettiler “Vereceğin cennet senin olsun”
Gündem

Laikçi ayyaş kafadan yeni rezalet! Kadehleri kaldırıp İslam ile alay ettiler “Vereceğin cennet senin olsun”

Laikçi ayyaşların alkol masasında İslam diniyle ilgili skandal sözler söylendi. Elinde alkol kadehi olan bir kendini bilmez, adeta Allah'la ..
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı