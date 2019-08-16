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Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

16 Ağustos 2019 Cuma 19:56
Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma koşusuyla başladığı belirtildi.

Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, taktik programların uygulandığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi.

Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği aktarıldı.

Sivasspor, idmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 19:56
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