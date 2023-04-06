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Spor Sivasspor'da Başakşehir mesaisi
Spor

Sivasspor'da Başakşehir mesaisi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 19:21:00 -
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde ise dar alan pas çalışmaları ile tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, 9 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
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