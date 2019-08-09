Sivasspor'da Andrade sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da Andrade sağlık kontrolünden geçirildi09 Ağustos 2019 Cuma 22:23
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Andrade, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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