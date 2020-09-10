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Spor Sivasspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor
Spor

Sivasspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:19:19 -
Sivasspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, ligin ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Sivasspor yarınki antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.


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