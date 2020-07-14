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Spor

Sivasspor'da 11. kez Kovid-19 testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 21:43:43 -
Sivasspor'da 11. kez Kovid-19 testi yapıldı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 11. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 11. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip Fenerbahçe maçı sonrası İstanbul'dan dönen A takım futbolcularımıza ve destek ekibimize 11. kez Kovid-19 PCR testi yaptı. Daha önce 10. kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, kırmızı-beyazlı ekibin yarın yapacağı antrenmanla 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.

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