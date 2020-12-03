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Spor Sivasspor Villarreal'e yenildi ancak umutlar tükenmedi
Spor

Sivasspor Villarreal'e yenildi ancak umutlar tükenmedi

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde sahasında İspanya temsilcisi Villarreal'e 1-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:03:00 -
Sivasspor Villarreal'e yenildi ancak umutlar tükenmedi

Sivasspor'la Villarreal Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Villarreal 1-0 kazandı. İlk yarıda topa daha çok sahip olan ve Sivasspor'a gol fırsatı vermeyen Villarreal, girdiği pozisyonları pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Villarreal, 75. dakikada Chukwueze'nin kaydettiği golle öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve İspanyol ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sivasspor bu sonuçla 6 puanda kaldı. Villarreal ise puanını 13'e yükseltti. Yigidoların grupta çıkma mücadelesi verdiği Maccabi Tel Aviv gruptaki diğer maçta Karabağ ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8'e taşıdı.

Sivasspor grubun son maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le oynayacak. Yigidolar, karşılaşmayı kazanması halinde gruptan çıkarak adını son 32 turuna yazdıracak. Villarreal ise sahasında Karabağ'ı ağırlayacak.

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