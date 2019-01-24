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Sivasspor, Trabzonspor maçına odaklandı

Demir Grup Sivasspor'un kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 09:54
Sivasspor, Trabzonspor maçına odaklandı

Taşseten, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmayı unuttuklarını, Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirtti.

"İkinci yarıda evimizde olan ilk maçımızı puanlarla kapatmak, kazanmak istiyoruz." diyen Taşseten, "Sahamızda ve seyircimiz önünde iyi başlamak istiyoruz. Taraftarımız bizim için büyük bir güç." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu, Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Taşseten, "Trabzonspor maçı, bizim için önemli bir karşılaşma. Bütün futbolcu kardeşlerimiz bunun bilincinde. İyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

 

- Transfer çalışmaları

 

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Faruk Taşseten, şunları kaydetti:

"Gelecek futbolcular var, teknik heyetimiz futbolcular üzerinde çalışıyor. Lig arasında transfer yapmak kolay değil. Onun için iyi oyuncu bulmak, nokta transfer yapmak lazım. Birkaç yabancı futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Alacağımız futbolcular önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için önemli. Nokta 2-3 transferle gücümüze güç katarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Alacağımız futbolcular gelip geçici değil, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturacak. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Lig uzun bir maraton, 1-2 maçla sınırlı değil. Geçen haftayı unuttuk, futbolcu arkadaşlarımız ve hocalarımızla aynı şeyi konuştuk. Lig, bizim için Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor, sezonun önemli maçlarından biri. Kazanacağımıza da inanıyorum. Sivaslıyım diyen herkesi, bütün Yiğidoları maça bekliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde galip gelmek istiyoruz."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:54
  1. Trabzon
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Faruk Taşseten
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

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