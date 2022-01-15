Sivasspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in ikinci yarısına Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan ve ocak ayı transfer döneminde Visca, Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Tymoteusz Puchacz gibi önemli oyuncuları kadrosuna katarak giren lider Trabzonspor, 21. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor'da 5 eksik

Bordo-mavili takımda koronavirüse yakalanan Manolis Siopis ve Anthony Nwakaeme, sakatlıkları bulunan Jorge Djaniny, Anders Trondsen ve milli takımda bulunan Jean Evrard Kouiassi, Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sivasspor'da da 5 oyuncu yok

Sivasspor'da ise bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

Hakem Mete Kalkavan

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçı beIN Sports HD 1 canlı olarak yayınlayacak.

VAR: Tugay Kaan Numanoğlu

AVAR: Mustafa Emre Eyisoy

AVAR: Ömer Faruk Turtay

Trabzonspor ile Sivasspor, 32. randevuda

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, bugün Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta Trabzonspor'un 15, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.Bordo-mavililer, Sivas'ta oynanan maçlarda zorlandı. Karadeniz ekibi, deplasmandaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Koray, Cofie, Erdoğan, Kerem, Henrique, James

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius