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Spor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kayserispor maçı bizim için çok önemli"
Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kayserispor maçı bizim için çok önemli"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:26:37 -
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kayserispor maçı bizim için çok önemli"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni transferlerin uyum sürecini biraz daha atlattığını vurguladı.

Bundan sonra takımı için zor bir süreç başladığına işaret eden Çalımbay, "Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Avrupa Ligi maçı öncesi alacağımız iyi bir skor, bizi daha moralli ve güvenli hale getirecektir." ifadelerini kulandı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Villarreal ile yapacakları maçtan da iyi bir skorla ayrılmak istediklerine değinen Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bu maçın ardından 2 maçı üst üste içeride oynayacağız. Bu maçları iyi bir şekilde değerlendirirsek iyi bir noktaya geleceğiz. Burada oynayacağımız maçlarda taraftarlarımız da olursa daha iyi olacak. Avrupa maçları hem takımımız hem de ülke adına çok önemli. Bizim için milli maç gibi bir şey olacak. Bütün oyuncularımız bunun farkında."

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